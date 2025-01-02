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В Samsung Galaxy S25 появится функция обнаружения автоаварий — СМИ

В Samsung Galaxy S25 появится функция обнаружения автоаварий — СМИ
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Издание Android Authority поделилось новыми данными о Samsung Galaxy S25 — грядущем флагманском смартфоне корейской компании Samsung. По данным журналистов, будущий гаджет получит функцию обнаружения автомобильных аварий.

Упоминание о подобной системе нашли в утечке данных о смартфоне. Согласно ей, Galaxy S25 получит специальный сенсор Car Crash Detection Wakeup, который будет реагировать на потенциальные автомобильные аварии. В случае обнаружения чрезвычайной ситуации смартфон автоматически отправит данные в службу спасения с местоположением случившегося.

Интересно, что детектор автомобильных аварий уже упоминался в файлах Galaxy S24 и складном Galaxy Z Fold 5, однако функция оставалась неактивной. Сейчас подобная система работает лишь в смартфонах iPhone от Apple и Pixel от Google.

Презентация Samsung Galaxy S25 состоится 22 января на конференции Galaxy Unpacked 2025. Устройство поступит в продажу уже в феврале.

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