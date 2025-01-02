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Сборы мультфильма «Моана 2» превысили $ 900 млн — миллиард близок

Сборы мультфильма «Моана 2» превысили $ 900 млн — миллиард близок
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2 января сборы мультфильма «Моана 2» превысили отметку в $ 900 млн. Это произошло на пятую неделю проката — лента продолжает занимать лидирующие места в мировых чартах. Судя по всему, до конца января картина сможет заработать $ 1 млрд.

Тем временем лента всё ещё занимает четвёртую строчку в списке самых кассовых фильмов 2024 года. Ближайшим конкурентом остаётся ещё один мультфильм, «Гадкий я 4», собравший $ 969 млн.

«Моана 2» продолжает историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом. На своём пути девушка заводит новых друзей и встречается с новыми недоброжелателями.

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