Сборы мультфильма «Моана 2» превысили $ 900 млн — миллиард близок

2 января сборы мультфильма «Моана 2» превысили отметку в $ 900 млн. Это произошло на пятую неделю проката — лента продолжает занимать лидирующие места в мировых чартах. Судя по всему, до конца января картина сможет заработать $ 1 млрд.

Тем временем лента всё ещё занимает четвёртую строчку в списке самых кассовых фильмов 2024 года. Ближайшим конкурентом остаётся ещё один мультфильм, «Гадкий я 4», собравший $ 969 млн.

«Моана 2» продолжает историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом. На своём пути девушка заводит новых друзей и встречается с новыми недоброжелателями.