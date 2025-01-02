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Warner Bros. уже работает над «Дюной 4» без Дени Вильнёва — СМИ

Warner Bros. уже работает над «Дюной 4» без Дени Вильнёва — СМИ
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Как сообщает издание World of Reel, компания Warner Bros. уже начала работу над фильмом «Дюна 4». Производство находится на ранней стадии — в студии продумывают возможный сюжет и обсуждают возвращение актёров из лент Дени Вильнёва.

Информацию уже подтвердил авторитетный инсайдер Дэниел Рихтман. Согласно его данным, режиссёр трилогии не вернётся к постановке четвёртой части серии. Также маловероятно, что к своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, Зендея и другие звёзды прошлых фильмов.

Сейчас Дени Вильнёв уже работает над «Дюной 3» — финалом оригинальной трилогии по мотивам книг Френка Герберта. Ожидается, что в нём завершится история Пола Атрейдеса и ключевых героев вселенной.

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