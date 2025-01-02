Блогер MrBeast обручился со своей девушкой — свадьба пройдёт на острове

Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон поделился радостной вестью. Прямо на Рождество автор сделал предложение своей девушке — Тее Бойсен. Она настолько не ожидала сюрприза, что сперва потеряла дар речи, после чего без раздумий согласилась выйти за блогера замуж.

Как оказалось, Дональдсон специально дождался, пока вся его семья будет в сборе вместе с родственниками своей будущей жены. Сам «подарок» MrBeast положил в огромную коробку, чтобы она не догадалась, что внутри находится обручальное кольцо.

Моя семья прилетела из Южной Африки на Рождество в США, и мы собирались встретить праздник у себя дома, поэтому обе семьи были здесь. Мы открывали подарки, и в самом конце он попросил меня закрыть глаза, потому что это был сюрприз. Он сказал, что я могу открыть глаза — и я увидела обручальное кольцо. Я была очень взволнована и тут же сказала «Да».

Джимми Дональдсон и Теа Бойсен познакомились в 2022 году в Южной Африке. Через некоторое время пара начала встречаться — девушка не раз сообщала в интервью, что в обычной жизни MrBeast очень скромный и добрый человек.

Как рассказала Бойсен, их свадьба пройдёт «где-нибудь на отдалённом острове», куда будут приглашены лишь ближайшие родственники. Сам Дональдсон отметил, что сразу же рассматривал будущую помолвку как «интимное событие» — без масштабных ивентов в духе роликов со своего YouTube-канала.