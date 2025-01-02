В Epic Games Store раздают сетевой шутер Hell Let Loose

2 января в Epic Games Store стартовала стандартная еженедельная раздача. В этот раз в магазине дарят Hell Let Loose, реалистичный шутер в сеттинге Второй мировой войны. Забрать игру себе на аккаунт можно в течение ближайших семи дней.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Team17.

Раздача Hell Let Loose в Epic Games Store продлится до 9 января 19:00 мск. Забрать игру можно во всех регионах, кроме России и Беларуси.

Hell Let Loose — хардкорный шутер от первого лица о Второй мировой войне с эпическими битвами на 100 игроков с участием пехоты, танков и артиллерии. Проект вышел в 2021 году на ПК и консолях — в Steam у шутера 84% положительных отзывов на основе 85 тысяч обзоров.