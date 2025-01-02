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Virtus.pro анонсировала новый состав по Dota 2

Virtus.pro анонсировала новый состав по Dota 2
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Киберспортивный клуб Virtus.pro представил обновлённый ростер по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях «медведей».

Представители VP анонсировали состав по «Доте» для закрытых квалификаций к топ-турниру DreamLeague Season 25.

Вместе с этим организация объявила о том, что игроки Илья Kiritych~ Ульянов и Владислав Antares Кертман были переведены в запас. Их места временно заняли Nande и jesv. Роль «пятёрки» на себя взял Rein, арендованный у клуба One Move.

Состав VP на DL S25 по «Доте»:

  • Лаша Nande Нарсия (стенд-ин);
  • Илья squad1x Кувалдин;
  • Евгений Noticed Игнатенко;
  • Гамид jesv Гаммадов (стенд-ин);
  • Владислав Rein Косыгин (аренда).

В анонсе уточняется, что данный ростер собран специально для этих отборов, а «поиск лучшего сочетания игроков на текущий сезон всё ещё продолжается».

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