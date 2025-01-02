Турецкая Eternal Fire обновила состав по Counter-Strike 2
Турецкая киберспортивная организация Eternal Fire анонсировала изменения в составе по Counter-Strike 2.
Команда приняла решение перевести в запас 26-летнего Бугру Calyx Аркына. Его место в коллективе займёт молодой Самет jottAAA Коклю, находившийся в аренде европейской Sangal Esports в течение 2024 года. Что стало причиной для перестановок, неизвестно.
Состав Eternal Fire по CS2:
- Али Wicadia Хайдар Ялчин;
- Исмаилкан XANTARES Дурткардес;
- Энжин MAJ3R Купели;
- Озгюр woxic Экер;
- Самет jottAAA Коклю;
- Сезгин Fabre Калайчи (тренер).
На текущий момент Eternal Fire занимает 12-е место в рейтинге лучших команд по CS2 от HLTV.
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