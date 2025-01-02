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Турецкая Eternal Fire обновила состав по Counter-Strike 2

Турецкая Eternal Fire обновила состав по Counter-Strike 2
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Турецкая киберспортивная организация Eternal Fire анонсировала изменения в составе по Counter-Strike 2.

Команда приняла решение перевести в запас 26-летнего Бугру Calyx Аркына. Его место в коллективе займёт молодой Самет jottAAA Коклю, находившийся в аренде европейской Sangal Esports в течение 2024 года. Что стало причиной для перестановок, неизвестно.

Состав Eternal Fire по CS2:

  • Али Wicadia Хайдар Ялчин;
  • Исмаилкан XANTARES Дурткардес;
  • Энжин MAJ3R Купели;
  • Озгюр woxic Экер;
  • Самет jottAAA Коклю;
  • Сезгин Fabre Калайчи (тренер).

На текущий момент Eternal Fire занимает 12-е место в рейтинге лучших команд по CS2 от HLTV.

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