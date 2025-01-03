10 самых ожидаемых фильмов 2025 года на IMDb

Пользователи самого популярного сайта о кино выбрали самые ожидаемые фильмы 2025 года. В список попали в основном крупные блокбастеры и перезапуски знаменитых вселенных.

Так, самым ожидаемым фильмом стали «Супермен» Джеймса Ганна, зомби-хоррор «28 лет спустя» с Киллианом Мёрфи и «Фантастическая четвёрка» от Marvel. В десятку также вошли «Как приручить дракона» с живыми актёрами, ремейк «Белоснежки» и экранизация «Маинкрафта».

Самые ожидаемые фильмы 2025 года на IMDb