Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Самые ожидаемые фильмы 2025 на IMDb: Супермен, 28 лет спустя, Белоснежка, Маинкрафт и другие

10 самых ожидаемых фильмов 2025 года на IMDb
Комментарии

Пользователи самого популярного сайта о кино выбрали самые ожидаемые фильмы 2025 года. В список попали в основном крупные блокбастеры и перезапуски знаменитых вселенных.

Так, самым ожидаемым фильмом стали «Супермен» Джеймса Ганна, зомби-хоррор «28 лет спустя» с Киллианом Мёрфи и «Фантастическая четвёрка» от Marvel. В десятку также вошли «Как приручить дракона» с живыми актёрами, ремейк «Белоснежки» и экранизация «Маинкрафта».

Самые ожидаемые фильмы 2025 года на IMDb

  1. «Супермен»
  2. «28 лет спустя»
  3. «Фантастическая четвёрка»
  4. «Как приручить дракона»
  5. «Громовержцы»
  6. «Капитан Америка: Дивный новый мир»
  7. «Белоснежка»
  8. «Мир Юрского периода: Возрождение»
  9. «Маинкрафт»
  10. «Миссия невыполнима: Последняя расплата».
Материалы по теме
Стоит или нет смотреть фильм «Волшебник Изумрудного города»: он уже в кинотеатрах
Стоит или нет смотреть фильм «Волшебник Изумрудного города»: он уже в кинотеатрах
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android