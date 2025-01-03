10 самых ожидаемых фильмов 2025 года на IMDb
Пользователи самого популярного сайта о кино выбрали самые ожидаемые фильмы 2025 года. В список попали в основном крупные блокбастеры и перезапуски знаменитых вселенных.
Так, самым ожидаемым фильмом стали «Супермен» Джеймса Ганна, зомби-хоррор «28 лет спустя» с Киллианом Мёрфи и «Фантастическая четвёрка» от Marvel. В десятку также вошли «Как приручить дракона» с живыми актёрами, ремейк «Белоснежки» и экранизация «Маинкрафта».
Самые ожидаемые фильмы 2025 года на IMDb
- «Супермен»
- «28 лет спустя»
- «Фантастическая четвёрка»
- «Как приручить дракона»
- «Громовержцы»
- «Капитан Америка: Дивный новый мир»
- «Белоснежка»
- «Мир Юрского периода: Возрождение»
- «Маинкрафт»
- «Миссия невыполнима: Последняя расплата».
Комментарии