Gaimin Gladiators распустила состав по CS2

Киберспортивный клуб Gaimin Gladiators сообщил о роспуске состава по Counter-Strike 2. Анонс состоялся на страницах «гладиаторов» в социальных сетях.
Все участники состава Gaimin Gladiators по CS2 стали свободными агентами. По словам представителей организации, данное решение было принято в связи со стремлением к долгосрочному успеху GG. При этом «гладиаторы» отмечают, что они будут ждать возможности вернуться на сцену шутера от Valve.
Бывший состав GG по CS2:
- Тобиас kraghen Краг Йенсен;
- Йонас Queenix Дидериксен;
- Магнус Nodios Олсен;
- Фредрик roeJ Йоргенсен;
- Нико nicoodoz Тамжиди;
- Петер casle Арденшёльд (тренер).
Gaimin Gladiators выступала на про-сцене CS2 с 2019 года. За это время «гладиаторы» сыграли на множестве онлайн-соревнований, а также провалили десятки квалификаций на крупные чемпионаты.