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Gaimin Gladiators распустила состав по CS2

Gaimin Gladiators распустила состав по CS2
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Киберспортивный клуб Gaimin Gladiators сообщил о роспуске состава по Counter-Strike 2. Анонс состоялся на страницах «гладиаторов» в социальных сетях.

Все участники состава Gaimin Gladiators по CS2 стали свободными агентами. По словам представителей организации, данное решение было принято в связи со стремлением к долгосрочному успеху GG. При этом «гладиаторы» отмечают, что они будут ждать возможности вернуться на сцену шутера от Valve.

Бывший состав GG по CS2:

  • Тобиас ⁠kraghen⁠ Краг Йенсен;
  • Йонас ⁠Queenix⁠ Дидериксен;
  • Магнус ⁠Nodios Олсен;
  • Фредрик ⁠roeJ Йоргенсен;
  • Нико nicoodoz Тамжиди;
  • Петер ⁠casle⁠ Арденшёльд (тренер).

Gaimin Gladiators выступала на про-сцене CS2 с 2019 года. За это время «гладиаторы» сыграли на множестве онлайн-соревнований, а также провалили десятки квалификаций на крупные чемпионаты.

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