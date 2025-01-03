Gaimin Gladiators распустила состав по CS2

Киберспортивный клуб Gaimin Gladiators сообщил о роспуске состава по Counter-Strike 2. Анонс состоялся на страницах «гладиаторов» в социальных сетях.

Все участники состава Gaimin Gladiators по CS2 стали свободными агентами. По словам представителей организации, данное решение было принято в связи со стремлением к долгосрочному успеху GG. При этом «гладиаторы» отмечают, что они будут ждать возможности вернуться на сцену шутера от Valve.

Бывший состав GG по CS2:

Тобиас ⁠kraghen⁠ Краг Йенсен;

Йонас ⁠Queenix⁠ Дидериксен;

Магнус ⁠Nodios Олсен;

Фредрик ⁠roeJ Йоргенсен;

Нико nicoodoz Тамжиди;

Петер ⁠casle⁠ Арденшёльд (тренер).

Gaimin Gladiators выступала на про-сцене CS2 с 2019 года. За это время «гладиаторы» сыграли на множестве онлайн-соревнований, а также провалили десятки квалификаций на крупные чемпионаты.