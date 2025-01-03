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Белорусская Nemiga Gaming анонсировала временный ростер по Dota 2

Белорусская Nemiga Gaming анонсировала временный ростер по Dota 2
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Белорусская киберспортивная организация Nemiga Gaming представила состав на квалификации к топ-турниру DreamLeague Season 25 по Dota 2.

В представленном составе с малоизвестными игроками команда выступит в открытых отборочных к топовому чемпионату DreamLeague S25, которые пройдут в период с 3 по 6 января 2025 года. Сохранится ли ростер без изменений после отборов, неизвестно.

Состав Nemiga по «Доте» на DL S25:

  • Станислав cutie Коростелев;
  • Егор спортик Трубочёв;
  • Никита Covisnine Фёдоров;
  • Алексей Shishak Устинов;
  • Богдан monodrama Юшков.

Победители открытых квалификаций пройдут в закрытый этап, где восемь команд из нашего региона разыграют два слота на престижном турнире DreamLeague S25 с призовым фондом $ 1 млн.

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