Белорусская Nemiga Gaming анонсировала временный ростер по Dota 2
Белорусская киберспортивная организация Nemiga Gaming представила состав на квалификации к топ-турниру DreamLeague Season 25 по Dota 2.
В представленном составе с малоизвестными игроками команда выступит в открытых отборочных к топовому чемпионату DreamLeague S25, которые пройдут в период с 3 по 6 января 2025 года. Сохранится ли ростер без изменений после отборов, неизвестно.
Состав Nemiga по «Доте» на DL S25:
- Станислав cutie Коростелев;
- Егор спортик Трубочёв;
- Никита Covisnine Фёдоров;
- Алексей Shishak Устинов;
- Богдан monodrama Юшков.
Победители открытых квалификаций пройдут в закрытый этап, где восемь команд из нашего региона разыграют два слота на престижном турнире DreamLeague S25 с призовым фондом $ 1 млн.
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