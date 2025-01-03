Шлем Apple Vision Pro снят с производства из-за низкого спроса — слухи

Компания Apple могла прекратить производство шлема смешанной реальности Vision Pro — об этом пишет издание MacRumors со ссылкой на несколько источников. Решение связано с низким спросом на гарнитуру.

Источники ещё в октябре сообщали, что до конца года новые Apple Vision Pro перестанут выпускать: на складах ещё лежат десятки тысяч непроданных шлемов, что способно удовлетворить текущий спрос у покупателей. По данным инсайдеров, при необходимости работа над Vision Pro может быть возобновлена.

В Apple недовольны продажами и ещё в середине года свернули работу над второй версией Vision Pro. Вместо этого компания ищет способы сделать более дешёвую версию для массовой аудитории.