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Шлем Apple Vision Pro снят с производства из-за низкого спроса — слухи

Шлем Apple Vision Pro снят с производства из-за низкого спроса — слухи
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Компания Apple могла прекратить производство шлема смешанной реальности Vision Pro — об этом пишет издание MacRumors со ссылкой на несколько источников. Решение связано с низким спросом на гарнитуру.

Источники ещё в октябре сообщали, что до конца года новые Apple Vision Pro перестанут выпускать: на складах ещё лежат десятки тысяч непроданных шлемов, что способно удовлетворить текущий спрос у покупателей. По данным инсайдеров, при необходимости работа над Vision Pro может быть возобновлена.

В Apple недовольны продажами и ещё в середине года свернули работу над второй версией Vision Pro. Вместо этого компания ищет способы сделать более дешёвую версию для массовой аудитории.

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