В Honkai Star Rail добавят поиск сундуков, гайды и поддержку DLSS — детали патча 3.0
Разработчики Honkai: Star Rail раскрыли некоторые изменения предстоящего обновления 3.0 с новой планетой Амфореус — патч должен выйти 15 января 2025 года.
Помимо следующей главы сюжета и новых персонажей, игра получит ряд незначительных улучшений:
- новые предметы для создания реликвий с нужными характеристиками;
- доступ сразу ко всем уровням для фарма;
- увеличение лимита энергии до 300 и ключей Виртуальной вселенной до 12;
- система «Руководство по развитию» как в Genshin Impact — гайд покажет, что нужно для развития персонажа;
- формат «Умная установка», который выберет наиболее эффективные реликвии для героя;
- новый предмет для поиска сокровищ, который будет показывать ближайший сундук на карте;
- улучшение системы ежедневных заданий.
Также в ПК-версии Honkai: Star Rail появится поддержка системы NVIDIA DLSS 2. Она содержит сверхразрешение и сглаживание с глубоким обучением, а также поможет увеличить частоту кадров.
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