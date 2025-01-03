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В новой версии Honkai Star Rail добавят поиск сундуков, гайды и поддержку DLSS – детали обновления 3.0

В Honkai Star Rail добавят поиск сундуков, гайды и поддержку DLSS — детали патча 3.0
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Разработчики Honkai: Star Rail раскрыли некоторые изменения предстоящего обновления 3.0 с новой планетой Амфореус — патч должен выйти 15 января 2025 года.

Помимо следующей главы сюжета и новых персонажей, игра получит ряд незначительных улучшений:

  • новые предметы для создания реликвий с нужными характеристиками;
  • доступ сразу ко всем уровням для фарма;
  • увеличение лимита энергии до 300 и ключей Виртуальной вселенной до 12;
  • система «Руководство по развитию» как в Genshin Impact — гайд покажет, что нужно для развития персонажа;
  • формат «Умная установка», который выберет наиболее эффективные реликвии для героя;
  • новый предмет для поиска сокровищ, который будет показывать ближайший сундук на карте;
  • улучшение системы ежедневных заданий.

Также в ПК-версии Honkai: Star Rail появится поддержка системы NVIDIA DLSS 2. Она содержит сверхразрешение и сглаживание с глубоким обучением, а также поможет увеличить частоту кадров.

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