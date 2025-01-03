В Honkai Star Rail добавят поиск сундуков, гайды и поддержку DLSS — детали патча 3.0

Разработчики Honkai: Star Rail раскрыли некоторые изменения предстоящего обновления 3.0 с новой планетой Амфореус — патч должен выйти 15 января 2025 года.

Помимо следующей главы сюжета и новых персонажей, игра получит ряд незначительных улучшений:

новые предметы для создания реликвий с нужными характеристиками;

доступ сразу ко всем уровням для фарма;

увеличение лимита энергии до 300 и ключей Виртуальной вселенной до 12;

система «Руководство по развитию» как в Genshin Impact — гайд покажет, что нужно для развития персонажа;

формат «Умная установка», который выберет наиболее эффективные реликвии для героя;

новый предмет для поиска сокровищ, который будет показывать ближайший сундук на карте;

улучшение системы ежедневных заданий.

Также в ПК-версии Honkai: Star Rail появится поддержка системы NVIDIA DLSS 2. Она содержит сверхразрешение и сглаживание с глубоким обучением, а также поможет увеличить частоту кадров.