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Автор аниме «Твоё имя» и «Судзумэ» работает над новым фильмом — детали в 2025 году

Автор аниме «Твоё имя» и «Судзумэ» работает над новым фильмом — детали в 2025 году
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Известный режиссёр и аниматор Макото Синкай в соцсетях рассказал, что провёл 2024 год за работой над новым полнометражным фильмом.

В новом году создатель ленты «Твоё имя» и других культовых аниме планирует раскрыть зрителям детали нового проекта.

Это большая радость — создавать новый мир, которого ещё никто не видел, с нуля. Я сделаю всё возможное, чтобы рассказать вам о нём в 2025 году.

Последний на текущий момент аниме-фильм Синкая «Судзумэ, закрывающая двери» вышел в 2022 году. Лента собрала в прокате более $ 315 млн — это четвёртый результат в истории, выше, чем у «Мальчика и птицы» или «Ходячего замка» Хаяо Миядзаки.

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