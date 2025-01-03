Автор аниме «Твоё имя» и «Судзумэ» работает над новым фильмом — детали в 2025 году

Известный режиссёр и аниматор Макото Синкай в соцсетях рассказал, что провёл 2024 год за работой над новым полнометражным фильмом.

В новом году создатель ленты «Твоё имя» и других культовых аниме планирует раскрыть зрителям детали нового проекта.

Это большая радость — создавать новый мир, которого ещё никто не видел, с нуля. Я сделаю всё возможное, чтобы рассказать вам о нём в 2025 году.

Последний на текущий момент аниме-фильм Синкая «Судзумэ, закрывающая двери» вышел в 2022 году. Лента собрала в прокате более $ 315 млн — это четвёртый результат в истории, выше, чем у «Мальчика и птицы» или «Ходячего замка» Хаяо Миядзаки.