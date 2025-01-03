Режиссёр Дэвид Финчер рассказал, что мог снять жуткую версию «Гарри Поттера»

Известный режиссёр Дэвид Финчер в рамках интервью вспомнил, как общался с Warner Bros. по поводу экранизации «Гарри Поттера».

Постановщик «Бойцовского клуба», «Карточного домика» и других известных проектов чуть не снял фильм по книге Роулинг. При этом у Финчера был совсем иной взгляд на сказку.

Помню, как сказал: «Я просто не хочу снимать чистую голливудскую версию. Я хочу снять что-то более похожее на «Уитнэйл и я» — чтобы это было немного жутковато.

В итоге продюсеры из Warner Bros. выбрали более традиционный вариант экранизации. При этом о своих шансах снять «Гарри Поттера» в разное время рассказывали многие — в том числе Стивен Спилберг и Гильермо дель Торо.