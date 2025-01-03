Новый мультфильм «Уоллес и Громит» вышел на Netflix с русской озвучкой

Полнометражный мультфильм «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» вышел в онлайн-кинотеатре Netflix. 79-минутная лента с участием популярного британского дуэта доступна на сервисе в русском дубляже.

Это первая за почти 20 лет полнометражка в привычном пластилиновом стиле. После «Проклятия кролика-оборотня» (2005) Уоллес и Громит появлялись только в коротких скетчах и небольших мультфильмах. Франшиза, которая возникла ещё в 1980-х, продолжает оставаться верной формату и сеттингу.

Зрители и критики высоко оценили новую часть комедии. На Rotten Tomatoes «Самая дикая месть» получила 100% «свежести» и 98% от пользователей.