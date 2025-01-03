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Джим Керри хочет вернуться к своей роли в «Сонике в кино 4»

Джим Керри хочет вернуться к своей роли в «Сонике в кино 4»
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Актёр и комик Джим Керри рассказал, что планирует вернуться к роли Доктора Айво Роботника в четвёртой части фильма «Соник в кино».

Керри отметил, что ему нравится этот персонаж, а съёмки картин про быстрого ёжика всегда проходят фантастически. При этом актёр сказал, что перед возвращением в «Соника в кино 4» он должен знать, что ждёт Роботника в продолжении.

Джим также передумал уходить на пенсию и теперь называет текущее состояние своей карьеры «отпуском». Напомним, Керри с 2020 года снимался только в «Сониках» — помимо трёх фильмов о ёжике, других ролей в активе звезды «Маски» и «Эйса Вентуры» нет.

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