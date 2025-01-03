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Эндрю Гарфилд отверг слухи о съёмках в «Человеке-пауке 4» — но считает, что ему не поверят

Эндрю Гарфилд отверг слухи о съёмках в «Человеке-пауке 4» — но считает, что ему не поверят
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Актёр Эндрю Гарфилд в интервью британскому GQ рассказал, что слухи о его появлении в «Человеке-пауке 4» не соответствуют действительности.

Недавно в Сети появились слухи, что Гарфилд согласился сняться в новой части. Сам актёр это отрицает — но считает, что фанаты не поверят в его слова.

Я вас разочарую. Нет, меня не будет. Но знаю, что теперь никто не поверит ничему из того, что я говорю.

В 2021 году Гарфилд также отрицал, что вернётся к роли Человека-паука — но в итоге появился в ленте «Человек-паук: Нет пути домой» вместе с Томом Холландом и Тоби Магуайром. После этого многие фанаты комиксов действительно сомневаются в правдивости слов Гарфилда.

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