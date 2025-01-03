Создана капча с игрой DOOM — для прохождения нужно убить трёх врагов на «Кошмаре»

Компания Vercel создала новый вид капчи — инструмента для подтверждения, что за ПК находится настоящий человек. Чтобы доказать, что вы не робот, придётся сыграть в оригинальный DOOM.

Пользователи называют проект самой сложной капчей в мире. Для прохождения придётся убить трёх врагов на сложности «Кошмар», что без опыта потребует немало времени.

Разработчики не собираются встраивать капчу на реальные сайты — судя по всему, проект создан для развлечения. При этом все желающие могут сыграть в DOOM через капчу на сайте Vercel.

DOOM часто используют как показатель того, что устройство или площадку можно использовать для игр. Так, недавно культовый шутер запускали на «серёжке», газонокосилке и «кишечной палочке».