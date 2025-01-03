Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создана капча с игрой DOOM — для прохождения нужно убить трёх врагов на «Кошмаре»

Создана капча с игрой DOOM — для прохождения нужно убить трёх врагов на «Кошмаре»
Комментарии

Компания Vercel создала новый вид капчи — инструмента для подтверждения, что за ПК находится настоящий человек. Чтобы доказать, что вы не робот, придётся сыграть в оригинальный DOOM.

Пользователи называют проект самой сложной капчей в мире. Для прохождения придётся убить трёх врагов на сложности «Кошмар», что без опыта потребует немало времени.

Разработчики не собираются встраивать капчу на реальные сайты — судя по всему, проект создан для развлечения. При этом все желающие могут сыграть в DOOM через капчу на сайте Vercel.

DOOM часто используют как показатель того, что устройство или площадку можно использовать для игр. Так, недавно культовый шутер запускали на «серёжке», газонокосилке и «кишечной палочке».

Материалы по теме
Видео
Заставку DOOM запустили на кишечной палочке — полное «прохождение» займёт 600 лет
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android