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Самые ожидаемые фильмы 2025 на IMDb: Сорвиголова, Чужой, Оно, Человек-паук и другие

10 самых ожидаемых сериалов 2025 года на IMDb
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Пользователи популярного информационного сервиса о кино IMDb выбрали десятку самых ожидаемых сериалов, которые выйдут в 2025 году.

Список возглавили два фантастических шоу про уже знакомых персонажей — Сорвиголову и Чужого. Тройку замкнул сериал по вселенной «Оно», в топ также вошли мультсериал про Человека-паука и новый проект из мира «Игры престолов» Джорджа Мартина.

Самые ожидаемые сериалы 2025 года на IMDb

  1. «Сорвиголова: Рождённый заново»
  2. «Чужой: Земля»
  3. «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
  4. «Форс-мажоры: Лос-Анджелес»
  5. «Рыцарь Семи Королевств»
  6. «Первозданная Америка»
  7. «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»
  8. «NCIS: Тони и Зива»
  9. «Турок»
  10. «Железное Сердце»

Ранее IMDb также опубликовал топ-10 наиболее ожидаемых полнометражных фильмов. Первое место занял «Супермен».

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