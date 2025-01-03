10 самых ожидаемых сериалов 2025 года на IMDb

Пользователи популярного информационного сервиса о кино IMDb выбрали десятку самых ожидаемых сериалов, которые выйдут в 2025 году.

Список возглавили два фантастических шоу про уже знакомых персонажей — Сорвиголову и Чужого. Тройку замкнул сериал по вселенной «Оно», в топ также вошли мультсериал про Человека-паука и новый проект из мира «Игры престолов» Джорджа Мартина.

Самые ожидаемые сериалы 2025 года на IMDb

«Сорвиголова: Рождённый заново» «Чужой: Земля» «Оно: Добро пожаловать в Дерри» «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» «Рыцарь Семи Королевств» «Первозданная Америка» «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» «NCIS: Тони и Зива» «Турок» «Железное Сердце»

Ранее IMDb также опубликовал топ-10 наиболее ожидаемых полнометражных фильмов. Первое место занял «Супермен».