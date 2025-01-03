10 самых ожидаемых сериалов 2025 года на IMDb
Пользователи популярного информационного сервиса о кино IMDb выбрали десятку самых ожидаемых сериалов, которые выйдут в 2025 году.
Список возглавили два фантастических шоу про уже знакомых персонажей — Сорвиголову и Чужого. Тройку замкнул сериал по вселенной «Оно», в топ также вошли мультсериал про Человека-паука и новый проект из мира «Игры престолов» Джорджа Мартина.
Самые ожидаемые сериалы 2025 года на IMDb
- «Сорвиголова: Рождённый заново»
- «Чужой: Земля»
- «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
- «Форс-мажоры: Лос-Анджелес»
- «Рыцарь Семи Королевств»
- «Первозданная Америка»
- «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»
- «NCIS: Тони и Зива»
- «Турок»
- «Железное Сердце»
Ранее IMDb также опубликовал топ-10 наиболее ожидаемых полнометражных фильмов. Первое место занял «Супермен».
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