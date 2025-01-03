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Два игрока покинули состав 9Pandas по «Доте»

Клуб 9Pandas перевёл двух игроков состава по Dota 2 в запас. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

Керри команды Михаил Yuta` Блинов и саппорт Даниял yamich Лазебный были выставлены на трансфер и теперь открыты к предложениям.

В рамках открытых квалификаций к топ-турниру DreamLeague Season 25 «панды» выступают с бывшим керри Virtus.pro Ильёй Kiritych~ Ульяновым и малоизвестным киберспортсменом Михаилом lupsione Лапочкиным.

Состав 9Pandas по «Доте» на DL S25:

Илья Kiritych~ Ульянов (стенд-ин);

Даниил erase Иванов;

Владислав laise Лайс;

Михаилом lupsione Лапочкиным (стенд-ин);

Алексей Solo Березин;

Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Неизвестно, продолжит ли 9Pandas играть в таком составе дальше. На текущий момент клуб не представлял Kiritych~ и lupsione в качестве новых игроков ростера по Dota 2.