Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Два игрока покинули состав 9Pandas по «Доте»

Два игрока покинули состав 9Pandas по «Доте»
Аудио-версия:
Комментарии

Клуб 9Pandas перевёл двух игроков состава по Dota 2 в запас. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

Керри команды Михаил Yuta` Блинов и саппорт Даниял yamich Лазебный были выставлены на трансфер и теперь открыты к предложениям.

В рамках открытых квалификаций к топ-турниру DreamLeague Season 25 «панды» выступают с бывшим керри Virtus.pro Ильёй Kiritych~ Ульяновым и малоизвестным киберспортсменом Михаилом lupsione Лапочкиным.

Состав 9Pandas по «Доте» на DL S25:

  • Илья Kiritych~ Ульянов (стенд-ин);
  • Даниил erase Иванов;
  • Владислав laise Лайс;
  • Михаилом lupsione Лапочкиным (стенд-ин);
  • Алексей Solo Березин;
  • Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Неизвестно, продолжит ли 9Pandas играть в таком составе дальше. На текущий момент клуб не представлял Kiritych~ и lupsione в качестве новых игроков ростера по Dota 2.

Материалы по теме
Virtus.pro анонсировала новый состав по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android