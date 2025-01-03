Два игрока покинули состав 9Pandas по «Доте»

Клуб 9Pandas перевёл двух игроков состава по Dota 2 в запас. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.
Керри команды Михаил Yuta` Блинов и саппорт Даниял yamich Лазебный были выставлены на трансфер и теперь открыты к предложениям.
В рамках открытых квалификаций к топ-турниру DreamLeague Season 25 «панды» выступают с бывшим керри Virtus.pro Ильёй Kiritych~ Ульяновым и малоизвестным киберспортсменом Михаилом lupsione Лапочкиным.
Состав 9Pandas по «Доте» на DL S25:
- Илья Kiritych~ Ульянов (стенд-ин);
- Даниил erase Иванов;
- Владислав laise Лайс;
- Михаилом lupsione Лапочкиным (стенд-ин);
- Алексей Solo Березин;
- Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).
Неизвестно, продолжит ли 9Pandas играть в таком составе дальше. На текущий момент клуб не представлял Kiritych~ и lupsione в качестве новых игроков ростера по Dota 2.