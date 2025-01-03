Юра Борисов и Марк Эйдельштейн попали в лонг-лист претендентов на премию BAFTA

Организация BAFTA представила лонг-лист Премии Британской академии — в каждой из номинаций выделено 10 проектов или деятелей киноискусства. Затем это количество сократят до пяти, а потом объявят победителей на торжественной церемонии.

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» на победу претендуют сразу два российских актёра — Юра Борисов и Марк Эйдельштейн были отмечены за свои роли в «Аноре». Помимо них, в лонг-лист вошли Дэнзел Вашингтон («Гладиатор 2»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Кларенс Маклин («Синг Синг») и другие.

Итоговый список номинантов будет объявлен в среду, 15 января. Церемония награждения BAFTA намечена на 16 февраля.