Lil нашёл команду — он присоединился к ростеру HYDRA по Dota 2

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк вошёл в состав HYDRA по Dota 2. Информация появилась на сайте FACEIT.

В составе HYDRA на открытые квалификации к топ-турниру DreamLeague Season 25 Лил занял четвёртую позицию. До этого данную роль в команде исполнял Алексей Prblms Паршуков, перешедший в ростер One Move.

Состав HYDRA по Dota 2:

Никита selfhate Ожиганов;

Амир Ethereal Аскаров;

Кирилл Proletariy Сидоров;

Илья Lil Ильюк;

Евгений fsd Погребешный;

Станислав 633 Глушан (тренер).

Последней командой Лила была Team Klee, которая перестала существовать в начале 2024 года. С тех пор игрок активно искал коллектив, однако его никуда не приглашали.