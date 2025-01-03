Lil нашёл команду — он присоединился к ростеру HYDRA по Dota 2
Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк вошёл в состав HYDRA по Dota 2. Информация появилась на сайте FACEIT.
В составе HYDRA на открытые квалификации к топ-турниру DreamLeague Season 25 Лил занял четвёртую позицию. До этого данную роль в команде исполнял Алексей Prblms Паршуков, перешедший в ростер One Move.
Состав HYDRA по Dota 2:
- Никита selfhate Ожиганов;
- Амир Ethereal Аскаров;
- Кирилл Proletariy Сидоров;
- Илья Lil Ильюк;
- Евгений fsd Погребешный;
- Станислав 633 Глушан (тренер).
Последней командой Лила была Team Klee, которая перестала существовать в начале 2024 года. С тех пор игрок активно искал коллектив, однако его никуда не приглашали.
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