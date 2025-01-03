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Том Холланд разнял драку в магазине Лос-Анджелеса — ему помог образ Человека-паука

Том Холланд разнял драку в магазине Лос-Анджелеса — ему помог образ Человека-паука
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Актёр Том Холланд вспомнил случай, когда ему пришлось разнимать реальную драку в американском супермаркете. Историю он рассказал в интервью журналу Men's Health.

Во время похода в магазин в Лос-Анджелесе Холланд увидел мужчин, которые собирались избить друг друга. Один из них успокоился, как только узнал актёра.

Я запрыгнул в драку, схватил одного из них и увёл в сторону. Он сразу меня узнал, и было видно, как у него крутятся шестерёнки в голове. Что-то в духе: «Я очень зол, но Человек-паук говорит, чтобы я успокоился».

Сейчас к релизу готовится новая часть супергеройского фильма: «Человек-паук 4» с Томом Холландом в главной роли выйдет летом 2026 года.

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