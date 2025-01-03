Российская One Move анонсировала новый состав по Dota 2

Российская киберспортивная организация One Move представила обновлённый ростер по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Как сообщается в анонсе, на ближайших турнирах One Move будет играть с Дмитрием JANTER Никулиным в качестве стенд-ина и Алексеем prblms Паршуковым, арендованным у команды DMS. Кроме этого, в активный ростер вернулся Владимир Difference Климонтов.

Состав One Move по Dota 2:

Николай ‎WoE Рубан;

Владимир Difference Климонтов;

Валерий SSS Лазарев;

Алексей prblms Паршуков (стенд-ин);

Дмитрий JANTER Никулин (стенд-ин).

Новый состав One Move дебютирует в закрытых квалификациях к топ-турниру DreamLeague Season 25 по Dota 2, которые начнутся 7 января.