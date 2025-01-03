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Российская One Move анонсировала новый состав по Dota 2

Российская One Move анонсировала новый состав по Dota 2
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Российская киберспортивная организация One Move представила обновлённый ростер по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Как сообщается в анонсе, на ближайших турнирах One Move будет играть с Дмитрием JANTER Никулиным в качестве стенд-ина и Алексеем prblms Паршуковым, арендованным у команды DMS. Кроме этого, в активный ростер вернулся Владимир Difference Климонтов.

Состав One Move по Dota 2:

  • Николай ‎WoE Рубан;
  • Владимир Difference Климонтов;
  • Валерий SSS Лазарев;
  • Алексей prblms Паршуков (стенд-ин);
  • Дмитрий JANTER Никулин (стенд-ин).

Новый состав One Move дебютирует в закрытых квалификациях к топ-турниру DreamLeague Season 25 по Dota 2, которые начнутся 7 января.

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