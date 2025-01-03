В России снимут новый фильм по сказке «Щелкунчик»

Продюсерская компания «Централ Партнершип» приступила к работе над новой экранизацией рождественской сказки «Щелкунчик» в формате полнометражного фильма.

Предполагается, что режиссёром станет Феликс Умаров — пока 29-летний постановщик известен лишь по сериалу «Домашнее поле». В феврале 2025 года Умаров выпустит первый большой фильм — «Пророк. История Александра Пушкина».

Что касается «Щелкунчика», других деталей о фильме, включая примерную дату выхода и исполнителей ролей, пока нет.

Новый фильм «Централ Партнершип» под названием «Волшебник Изумрудного города» уже заработал в прокате 1 млрд рублей.