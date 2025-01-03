NiKo ушёл из G2 Esports по Counter-Strike 2

Киберспортсмен Никола NiKo Ковач покинул состав европейской G2 Esports по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.

Боснийский про-игрок ушёл из организации после четырёх лет выступления под тегом G2. По слухам, он перейдёт в Team Falcons. Кто займёт место Нико в европейском ростере, пока неизвестно, однако инсайдеры сообщают, что новичком G2 Esports станет Никита HeavyGod Мартыненко из Cloud9.

Состав G2 по CS2:

Илья m0NESY Осипов;

Неманья huNter- Ковач;

Марио malbsMd Самайоа;

Януш Snax Погожельски;

TBA;

Виктор TaZ Войтас (тренер).

В составе G2 Esports Нико стал многократным чемпионом тир-1 турниров по CS2. Только за 2024 год киберспортсмен завоевал первые места на таких ивентах, как Intel Extreme Masters Dallas 2024, BLAST Premier: Fall Final 2024 и BLAST Premier: World Final 2024.