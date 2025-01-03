OG представила новый состав по «Доте» — Ceb вернулся на третью позицию

Европейский киберспортивный клуб OG объявил состав по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях организации.

Бо́льшая часть игроков, представлявшая клуб на последних турнирах по «Доте», сохранила свои места. Единственное изменение затронуло третью позицию. Так, на место Адриана Wisper Сеспедеса Доблеса, который ранее перешёл в HEROIC, вернулся двукратный чемпион The International Себастьян Ceb Дебс.

Состав OG по Dota 2:

Ньенгнара 23savage Тирамаханон;

Леон Nine Кирилин;

Себастьян Ceb Дебс;

Мэттью Ari Уолкер;

Джиан Вей xNova Яп.

В последнее время Себ играл в основном на позиции саппорта, однако в текущей версии ростера OG он возьмёт на себя роль оффлейнера.