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Разработчик «Ведьмака 4» рассказал о монстре из трейлера и новых регионах в игре

Разработчик «Ведьмака 4» рассказал о монстре из трейлера и новых регионах в игре
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Геймдизайнер «Ведьмака 4» Себастьян Калемба в интервью раскрыл подробности о противнике, с которым сражалась Цири в первом трейлере игры.

Нового монстра зовут Баук — это существо из сербской мифологии, которое прячется в норах, пещерах и заброшенных домах. Калемба описывает битву с Бауком как борьбу с собственными страхами.

Мы всегда по-особому подходили к концепции монстров в «Ведьмаке». Сначала были обычные монстры, затем появились люди, которые ведут себя, как монстры. Теперь игрокам предстоит сразиться с внутренними демонами, прежде чем они смогут победить Баука.

Ожидается, что Баук станет не единственным подобным чудовищем в «Ведьмаке 4». Также разработчик рассказал, что в следующей части появятся новые регионы для исследования — подход при их создании тоже будет переработан.

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