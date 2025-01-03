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NiKo присоединился к Team Falcons по CS2

Никола NiKo Ковач перешёл в Team Falcons по Counter-Strike 2
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Киберспортивный клуб Team Falcons из Саудовской Аравии представил Николу NiKo Ковача в качестве нового игрока состава по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

Именитый киберспортсмен первым присоединился к новому ростеру Team Falcons, над которым клуб работает в рамках перестройки 2025 года. Кто ещё присоединится к коллективу, пока неизвестно.

Кроме этого, представители организации сообщили, что игрок Марко Snappi Пфайффер перешёл в другую команду. К кому именно присоединился датчанин, не уточняется.

Состав Team Falcons по CS2 на данный момент:

  • Эмиль Magisk Рейф;
  • Никола NiKo Ковач;
  • Дэнни zonic Соренсен (тренер).

Слухи о том, что Team Falcons пытается заполучить Нико, появились ещё в 2023 году. В какую сумму в итоге обошёлся трансфер Ковача из G2 Esports, неизвестно.

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