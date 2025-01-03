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В Steam бесплатно раздают игру Black Desert

В Steam бесплатно раздают игру Black Desert
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В игровом онлайн-магазине Steam началась раздача известной MMORPG Black Desert. До понедельника, 6 января, игру можно получить со скидкой 100%.

Бесплатно получить копию Black Desert на свой аккаунт Steam можно из любого региона, в том числе из российского. С 25 декабря в игре стартовал новый сезон с яркими видами транспорта и уникальным классом «Мёртвый глаз»: в сражениях он использует огнестрельное оружие, включая револьверы, базуки и ружья.

Одновременно с этим продолжается новогодняя раздача в Epic Games Store — сейчас магазин дарит Hell Let Loose, реалистичный шутер в сеттинге Второй мировой войны.

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