В Steam бесплатно раздают игру Black Desert

В игровом онлайн-магазине Steam началась раздача известной MMORPG Black Desert. До понедельника, 6 января, игру можно получить со скидкой 100%.

Бесплатно получить копию Black Desert на свой аккаунт Steam можно из любого региона, в том числе из российского. С 25 декабря в игре стартовал новый сезон с яркими видами транспорта и уникальным классом «Мёртвый глаз»: в сражениях он использует огнестрельное оружие, включая револьверы, базуки и ружья.

Одновременно с этим продолжается новогодняя раздача в Epic Games Store — сейчас магазин дарит Hell Let Loose, реалистичный шутер в сеттинге Второй мировой войны.