Сборы фильма «Волшебник Изумрудного города» превысили 1,5 млрд рублей

Сборы фильма «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича» в кинотеатрах превысили отметку в 1,5 млрд рублей. Такого результата экранизация Александра Волкова добилась менее чем за три дня — старт проката состоялся 1 января.

Фото: ЕАИС

«Волшебник Изумрудного города» рассказывает о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город.

«Дорога из жёлтого кирпича» — первый фильм серии. Изначально было запланировано три части «Волшебника Изумрудного города», но позже число картин было решено увеличить до семи.