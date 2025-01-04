Создатель Minecraft анонсировал новую игру — духовный наследник оригинала

Автор Minecraft Маркус Notch Перссон объявил, что попытается сделать новую игру, которая понравится фанатам кубической вселенной. Разработчик назвал это «по сути, анонсом MInecraft 2».

Возможно, люди действительно хотят, чтобы я сделал ещё одну игру, похожую на первую, и мне вновь начало нравиться работать над играми. Мне не так важно, какую игру делать первой, но я точно знаю, что начну одну. Поэтому решил честно попробовать и запустил опрос о духовном преемнике Minecraft.

Notch также признал, что такие проекты часто оканчиваются неудачей, но попытается избежать этого.

После продажи прав на Minecraft Перссон неоднократно пытался создать успешные игры со своей студией Bitshift Entertainment, но приблизиться к успеху «майна» у него не удавалось даже близко.