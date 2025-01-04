Apple выплатит $ 95 млн людям, разговоры которых подслушивала Siri

Компания Apple согласилась выплатить $ 95 млн в рамках урегулирования коллективного иска — пользователи пожаловались в суд, что Siri незаконно подслушивала их разговоры, нарушая конфиденциальность.

При этом Apple не признала никаких нарушений со своей стороны. Каждый из истцов получит по $ 20, а записи его звонков будут удалены — но только если он под присягой подтвердит, что случайно активировал Siri.

Пользователи, которые обратились в суд, утверждали, что голосовой помощник реагирует на только на фразы «Привет, Siri». Некоторые говорят, что после разговоров про бренды им стали показывать похожую рекламу, хотя они не просили об этом Siri. Если бы суд признал вину Apple, корпорации бы пришлось выплатить штраф в $ 1,5 млрд.