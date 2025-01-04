Зендея не пила воду на съёмках «Дюны 2», боясь описаться, — и получила тепловой удар

Исполнительница роли Чани в фильмах «Дюна» Зендея рассказала, что боялась описаться на съёмках второй части и поэтому отказалась от воды.

Чтобы снять костюм и дойти до туалета, нужно было потратить более 10 минут. В результате актриса решила ничего не пить и получила тепловой удар.

Честно говоря, я очень боялась описаться в костюме на съёмочной площадке. Однажды я выпила мало воды, и у меня случился тепловой удар, меня тошнило. Помню, как я позвонила маме на полу в ванной и сказала: «Чувствую себя ужасно». Она спросила: «Ты пила сегодня воду?», я сказала «Нет». Я думала, что поступаю умно, но так делать нельзя. Урок усвоен.

«Дюна 2» стала лучшим фильмом 2024 года по версии IMDb. Сейчас продюсеры работают над четвёртой частью, но уже без режиссёра первых фильмов Дени Вильнёва.