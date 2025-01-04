10 лучших аниме 2024 года на MyAnimeList
Авторитетный портал про аниме MyAnimeList представил топ-10 лучших сериалов и фильмов 2024 года, которые пользователи наиболее часто добавляли в список любимых.
Первое место заняла адаптация Solo Leveling, второе — история про приготовление блюд из монстров от Netflix. Тройку лучших замыкает неожиданное открытие в лице комедийного тайтла «Дандадан».
Топ-10 лучших аниме 2024 года на MyAnimeList
- «Поднятие уровня в одиночку».
- «Подземелье вкусностей».
- «Дандадан».
- «Кайдзю номер восемь».
- «Аля иногда кокетничает со мной по-русски».
- «Любовь с кончиков пальцев».
- «Ветролом».
- «Слишком много проигравших героинь!»
- «Оглянись».
- «Плач девичьей группы».
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