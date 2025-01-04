10 лучших аниме 2024 года на MyAnimeList

Авторитетный портал про аниме MyAnimeList представил топ-10 лучших сериалов и фильмов 2024 года, которые пользователи наиболее часто добавляли в список любимых.

Первое место заняла адаптация Solo Leveling, второе — история про приготовление блюд из монстров от Netflix. Тройку лучших замыкает неожиданное открытие в лице комедийного тайтла «Дандадан».

Топ-10 лучших аниме 2024 года на MyAnimeList

«Поднятие уровня в одиночку». «Подземелье вкусностей». «Дандадан». «Кайдзю номер восемь». «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». «Любовь с кончиков пальцев». «Ветролом». «Слишком много проигравших героинь!» «Оглянись». «Плач девичьей группы».