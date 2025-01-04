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Топ-10 лучших аниме 2024 года от MyAnimeList (MAL): Поднятие уровня в одиночку, Подземелье вкусностей, Дандадан и другие

10 лучших аниме 2024 года на MyAnimeList
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Авторитетный портал про аниме MyAnimeList представил топ-10 лучших сериалов и фильмов 2024 года, которые пользователи наиболее часто добавляли в список любимых.

Первое место заняла адаптация Solo Leveling, второе — история про приготовление блюд из монстров от Netflix. Тройку лучших замыкает неожиданное открытие в лице комедийного тайтла «Дандадан».

Топ-10 лучших аниме 2024 года на MyAnimeList

  1. «Поднятие уровня в одиночку».
  2. «Подземелье вкусностей».
  3. «Дандадан».
  4. «Кайдзю номер восемь».
  5. «Аля иногда кокетничает со мной по-русски».
  6. «Любовь с кончиков пальцев».
  7. «Ветролом».
  8. «Слишком много проигравших героинь!»
  9. «Оглянись».
  10. «Плач девичьей группы».
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