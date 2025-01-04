Исполнитель главной роли в «Финисте» рассказал, что учился у Железного человека и Тора

Российский актер Кирилл Зайцев, сыгравший главную роль в фильме «Финист. Первый богатырь», во время работы пересматривал американские супергеройские картины.

Он отметил, что не стоит «чураться достижений американского кинематографа», а можно всегда поучиться у США проработке персонажей.

Нельзя говорить: «Нет, нет, у нас будет всё своё, вот советское кино, оно было ого-го, а это всё американское». Неправда! Они тоже чего-то добились. Они добиваются сострадания к своим героям. Я признаюсь честно, я смотрел на Тони Старка. И как его делал Роберт Дауни-младший. Такой герой неоднозначный. Понимаешь? И вот надо скорее учиться чему-то.

При этом Зайцев подчеркнул, что копировать западные образы тоже не стоит. Исполнитель роли «Финиста» отметил, что смотрел «Тора», но из-за различий культурного кода не стал перенимать у него слишком много.