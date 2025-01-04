Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Исполнитель главной роли в «Финисте» рассказал, что учился у Железного человека и Тора

Исполнитель главной роли в «Финисте» рассказал, что учился у Железного человека и Тора
Аудио-версия:
Комментарии

Российский актер Кирилл Зайцев, сыгравший главную роль в фильме «Финист. Первый богатырь», во время работы пересматривал американские супергеройские картины.

Он отметил, что не стоит «чураться достижений американского кинематографа», а можно всегда поучиться у США проработке персонажей.

Нельзя говорить: «Нет, нет, у нас будет всё своё, вот советское кино, оно было ого-го, а это всё американское». Неправда! Они тоже чего-то добились. Они добиваются сострадания к своим героям. Я признаюсь честно, я смотрел на Тони Старка. И как его делал Роберт Дауни-младший. Такой герой неоднозначный. Понимаешь? И вот надо скорее учиться чему-то.

При этом Зайцев подчеркнул, что копировать западные образы тоже не стоит. Исполнитель роли «Финиста» отметил, что смотрел «Тора», но из-за различий культурного кода не стал перенимать у него слишком много.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android