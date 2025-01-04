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Сборы трилогии «Соник в кино» превысили $ 1 млрд

Сборы трилогии «Соник в кино» превысили $ 1 млрд
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На фоне успешного старта «Соника в кино 3» сборы всей серии фильмов преодолели отметку в $ 1 млрд.

Напомним, первая часть заработала в кинотеатрах $ 320 млн, вторая — $ 405 млн. Вышедший в конце декабря «Соник в кино 3» уже принёс своим создателям $ 280 млн и в теории может побороться с сиквелом. Три фильма вместе уже собрали $ 1,005 млрд.

Третья часть фильма вряд ли станет последней: продюсеры уже готовят почву для «Соника 4». Исполнитель роли Доктора Роботника, главного врага быстрого ёжика, остался в восторге от франшизы — он с удовольствием примет участие в новом фильме, если его герой получит должное развитие.

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