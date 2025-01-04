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В американском суде оценивали реконструкцию преступления в VR-шлемах

В американском суде оценивали реконструкцию преступления в VR-шлемах
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В США во время заседания судья разрешил адвокату использовать виртуальную симуляцию преступления. Защитник подсудимого раздал судье и участникам процесса VR-шлемы, чтобы показать, как выглядело произошедшее.

Адвокат пытался доказать, что его клиент, размахивая ножом перед группой людей на вечеринке, не превысил допустимую форму самообороны. Он поручил компьютерному дизайнеру создать симуляцию инцидента для шлема Oculus Quest 2 на основе видеозаписей и рассказов свидетелей.

Отмечается, что это первый случай использования виртуальной вселенной в качестве доказательства. Оказался ли он успешным, пока неизвестно — слушание дела ещё идёт.

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