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Соцсеть X начнёт наказывать за негатив, чтобы удержать пользователей — Илон Маск

Соцсеть X начнёт наказывать за негатив, чтобы удержать пользователей — Илон Маск
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Владелец социальной сети X (бывший «Твиттер») Илон Маск заявил об изменениях в алгоритмах платформы. Теперь система будет ориентироваться на то, чтобы увеличить время, которое пользователи проводят в X.

Для этого планируется снизить количество постов с негативным контентом — вероятно, они будут реже показываться в ленте. Вместо этого X начнёт больше продвигать информационный и развлекательный контент.

Ранее действия Маска после покупки соцсети вызвали возмущение у части пользователей. Соцсеть обвиняли в токсичности такие люди, как Стивен Кинг и Роберт Дауни-младший. Некоторые звёзды и компании в знак протеста закрыли аккаунты в X.

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