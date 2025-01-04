Соцсеть X начнёт наказывать за негатив, чтобы удержать пользователей — Илон Маск

Владелец социальной сети X (бывший «Твиттер») Илон Маск заявил об изменениях в алгоритмах платформы. Теперь система будет ориентироваться на то, чтобы увеличить время, которое пользователи проводят в X.

Для этого планируется снизить количество постов с негативным контентом — вероятно, они будут реже показываться в ленте. Вместо этого X начнёт больше продвигать информационный и развлекательный контент.

Ранее действия Маска после покупки соцсети вызвали возмущение у части пользователей. Соцсеть обвиняли в токсичности такие люди, как Стивен Кинг и Роберт Дауни-младший. Некоторые звёзды и компании в знак протеста закрыли аккаунты в X.