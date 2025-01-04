Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России официально выйдет большая книга по истории мира Elden Ring — релиз осенью

В России официально выйдет большая книга по истории мира Elden Ring — релиз осенью
Комментарии

Российское издательство «Бомбора» выпустит в России подарочное издание книги Grace Given: The Mythology of Elden Ring («Благодать получена: Мифология Elden Ring»).

Автор книги — лоровед Джефф SmoughTown Траскотт. Он провёл глубокое исследование мира игры Elden Ring, включая дополнение Shadow of the Erdtree. Итоговый труд составил более 500 страниц, включая уникальные иллюстрации и специальное оформление.

В «Бомборе» сообщили, что 4 января получили финальную версию текста и сразу приступили к переводу книги на русский. В издании планируют выпустить русскую версию «Мифологии Elden Ring» осенью 2025 года.

Материалы по теме
20 лучших ПК-игр 2024 года от Metacritic — лидирует Elden Ring: Shadow of the Erdtree
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android