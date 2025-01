В России официально выйдет большая книга по истории мира Elden Ring — релиз осенью

Российское издательство «Бомбора» выпустит в России подарочное издание книги Grace Given: The Mythology of Elden Ring («Благодать получена: Мифология Elden Ring»).

Автор книги — лоровед Джефф SmoughTown Траскотт. Он провёл глубокое исследование мира игры Elden Ring, включая дополнение Shadow of the Erdtree. Итоговый труд составил более 500 страниц, включая уникальные иллюстрации и специальное оформление.

В «Бомборе» сообщили, что 4 января получили финальную версию текста и сразу приступили к переводу книги на русский. В издании планируют выпустить русскую версию «Мифологии Elden Ring» осенью 2025 года.