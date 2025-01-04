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«Загангай топ, промжи смок»: в детскую книгу по «Ну, погоди!» включили главу по Dota 2

«Загангай топ, промжи смок»: в детскую книгу по «Ну, погоди!» включили главу по Dota 2
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Авторы новой книги «Ну, погоди! Волк и заяц выбирают спорт» посвятили одну из глав киберспорту и Dota 2. Фрагмент произведения опубликовал в соцсетях стример Ярослав NS Кузнецов.

По сюжету Волк заходит в компьютерный клуб и предполагает, что это простой вид спорта, в котором легко достичь успеха.

Волк посмотрел на большой экран в центре зала: кажется, киберспорт для самых ленивых, он точно ему подойдёт… Дома Волк сел играть в игру Dota 2.

Фото: NS

В дальнейшем оказывается, что киберспорт тоже требует особых навыков — не физических, но интеллектуальных.

Ранее в программу киберспортивного Кубка мира в Эр-Рияде вошли шахматы. Призовой фонд составит $ 1,5 млн.

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