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На мэйджорах по Counter-Strike 2 теперь будут играть по 32 команды — новый формат Valve

На мэйджорах по Counter-Strike 2 теперь будут играть по 32 команды — новый формат Valve
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Разработчики Counter-Strike 2 подтвердили слухи об изменении системы проведения мэйджор-чемпионатов. Теперь на главном турнире по CS2 будут выступать не 24, а 32 команды.

Valve откажется от проведения региональных RMR-турниров перед началом чемпионата мира. Теперь их заменят MRQ — онлайн-квалификации в трёх основных регионах (Америка, Европа и Азия). Их может быть больше, если проведению мешает высокий пинг, как между командами Северной и Южной Америки.

Новый формат опробуют уже в июне на BLAST.tv Austin Major 2025 в США. Европа получит 16 мест (в том числе шесть – сразу в групповую стадию), Америка — 12 (1), Азия — 4 (1).

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