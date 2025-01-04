Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Marvel Rivals появятся герои «Фантастической четвёрки»

В Marvel Rivals появятся герои «Фантастической четвёрки»
Комментарии

Создатели супергеройского шутера Marvel Rivals подтвердили добавление персонажей «Фантастической четвёрки» в игру. Разработчики опубликовали арт с новыми героями, а послезавтра выпустят полноценный трейлер.

Ролик с подробностями обновления откроют фанатам в понедельник, 6 января, в 19:00 мск. В Marvel Rivals планируют добавить Мистера Фантастик, Женщину-невидимку, Человека-факела и Существо, а также робота робота H.E.R.B.I.E. Также в игре появится новая карта.

Фото: Marvel Rivals

Менее чем за две недели после выхода аудитория Marvel Rivals превысила 20 млн человек. По слухам, сейчас в игру планируют добавить Дэдпула и Капитана Марвел.

Материалы по теме
Фото
В экшен Marvel Rivals добавят Дэдпула и Капитана Марвел — датамайнеры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android