В Marvel Rivals появятся герои «Фантастической четвёрки»

Создатели супергеройского шутера Marvel Rivals подтвердили добавление персонажей «Фантастической четвёрки» в игру. Разработчики опубликовали арт с новыми героями, а послезавтра выпустят полноценный трейлер.

Ролик с подробностями обновления откроют фанатам в понедельник, 6 января, в 19:00 мск. В Marvel Rivals планируют добавить Мистера Фантастик, Женщину-невидимку, Человека-факела и Существо, а также робота робота H.E.R.B.I.E. Также в игре появится новая карта.

Фото: Marvel Rivals

Менее чем за две недели после выхода аудитория Marvel Rivals превысила 20 млн человек. По слухам, сейчас в игру планируют добавить Дэдпула и Капитана Марвел.