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Начались съёмки фильма «Служанка» со звездой «Эйфории» Сидни Суини

Начались съёмки фильма «Служанка» со звездой «Эйфории» Сидни Суини
Сидни Суини, кадр из сериала «Эйфория»
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Киностудия Lionsgate приступила к съёмкам триллера «Служанка» — экранизации одноимённого романа Фриды Макфадден о непростых отношениях между двумя женщинами в одном доме.

Сюжет расскажет о девушке по имени Милли, которая устраивается горничной в дом к Эндрю и его жене Нине. Вскоре Милли понимает, что хозяйка настроена к ней недружелюбно и может причинить ей как моральный, так и физический вред.

Главные роли сыграли Сидни Суини («Эйфория», «Белый лотос», «Мадам Паутина») и Аманда Сайфред («Манк», «Отверженные»). Режиссёром выступил Пол Фиг, постановщик «Шпиона» и «Меня зовут Дэвид».

«Служанка» выйдет в мировых кинотеатрах 25 декабря 2025 года.

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