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Состоялась премьера второго сезона аниме «Поднятие уровня в одиночку»

Состоялась премьера второго сезона аниме «Поднятие уровня в одиночку»
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4 января в Японии вышел дебютный эпизод второго сезона «Поднятия уровня в одиночку» — долгожданного продолжения адаптации манги Solo Leveling с подзаголовком «Восстание из тени».

В 18:00 мск состоялась премьера первой серии на японском ТВ, Это значит, что любительские переводы на русский появятся в Сети поздно вечером или завтра утром. Полное расписание выхода аниме можно посмотреть в нашем отдельном материале — всего запланировано 13 серий.

События шоу разворачиваются в альтернативной вселенной, где Земля граничит с потусторонним миром, кишащим монстрами. Главный персонаж обнаруживает в себе способность прокачивать силу за убийство монстров. Первый сезон стал одним из главных открытий 2024 года.

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