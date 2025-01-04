Состоялась премьера второго сезона аниме «Поднятие уровня в одиночку»

4 января в Японии вышел дебютный эпизод второго сезона «Поднятия уровня в одиночку» — долгожданного продолжения адаптации манги Solo Leveling с подзаголовком «Восстание из тени».

В 18:00 мск состоялась премьера первой серии на японском ТВ, Это значит, что любительские переводы на русский появятся в Сети поздно вечером или завтра утром. Полное расписание выхода аниме можно посмотреть в нашем отдельном материале — всего запланировано 13 серий.

События шоу разворачиваются в альтернативной вселенной, где Земля граничит с потусторонним миром, кишащим монстрами. Главный персонаж обнаруживает в себе способность прокачивать силу за убийство монстров. Первый сезон стал одним из главных открытий 2024 года.