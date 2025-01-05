Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Самые кассовые фильмы 2024 — Головоломка 2, Дэдпул и Росомаха, Гадкий я 4, Моана 2, Дюна 2 и другие

Самые кассовые фильмы 2024 года — «Головоломка 2» заняла первое место
Аудио-версия:
Комментарии

Зарубежные издания подвели итоги мирового проката за 2024 год. Это произошло к окончанию новогодних праздников, во время которых сборы определённых картин резко увеличились, позволив мюзиклу «Злая» занять шестую строчку, а мультфильму «Моана 2» — добраться до четвёртого места.

Как и было предсказано аналитиками ещё летом, самым кассовым фильмом 2024 года стала «Головоломка 2» от студии Pixar. На втором месте оказался супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха» от Marvel, а тройку замкнул ещё один мультфильм — «Гадкий я 4».

В десятку также вошли «Дюна 2», «Веном 3» и «Битлджус 2».

Самые кассовые фильмы 2024 года:

  1. «Головоломка 2» — $ 1,69 млрд
  2. «Дэдпул и Росомаха» — $ 1,33 млрд
  3. «Гадкий я 4» — $ 969 млн
  4. «Моана 2» — $ 913 млн
  5. «Дюна 2» — $ 714 млн
  6. «Злая» — $ 655 млн
  7. «Годзилла и Конг: Новая империя» — $ 572 млн
  8. «Кунг-фу Панда 4» — $ 548 млн
  9. «Веном: Последний танец» — $ 476 млн
  10. «Битлджус 2» — $ 451 млн
Материалы по теме
Стоит или нет смотреть фильм «Волшебник Изумрудного города»: он уже в кинотеатрах
Стоит или нет смотреть фильм «Волшебник Изумрудного города»: он уже в кинотеатрах
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android