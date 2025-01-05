Самые кассовые фильмы 2024 года — «Головоломка 2» заняла первое место

Зарубежные издания подвели итоги мирового проката за 2024 год. Это произошло к окончанию новогодних праздников, во время которых сборы определённых картин резко увеличились, позволив мюзиклу «Злая» занять шестую строчку, а мультфильму «Моана 2» — добраться до четвёртого места.

Как и было предсказано аналитиками ещё летом, самым кассовым фильмом 2024 года стала «Головоломка 2» от студии Pixar. На втором месте оказался супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха» от Marvel, а тройку замкнул ещё один мультфильм — «Гадкий я 4».

В десятку также вошли «Дюна 2», «Веном 3» и «Битлджус 2».

Самые кассовые фильмы 2024 года: