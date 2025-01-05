Самые кассовые фильмы 2024 года — «Головоломка 2» заняла первое место
Зарубежные издания подвели итоги мирового проката за 2024 год. Это произошло к окончанию новогодних праздников, во время которых сборы определённых картин резко увеличились, позволив мюзиклу «Злая» занять шестую строчку, а мультфильму «Моана 2» — добраться до четвёртого места.
Как и было предсказано аналитиками ещё летом, самым кассовым фильмом 2024 года стала «Головоломка 2» от студии Pixar. На втором месте оказался супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха» от Marvel, а тройку замкнул ещё один мультфильм — «Гадкий я 4».
В десятку также вошли «Дюна 2», «Веном 3» и «Битлджус 2».
Самые кассовые фильмы 2024 года:
- «Головоломка 2» — $ 1,69 млрд
- «Дэдпул и Росомаха» — $ 1,33 млрд
- «Гадкий я 4» — $ 969 млн
- «Моана 2» — $ 913 млн
- «Дюна 2» — $ 714 млн
- «Злая» — $ 655 млн
- «Годзилла и Конг: Новая империя» — $ 572 млн
- «Кунг-фу Панда 4» — $ 548 млн
- «Веном: Последний танец» — $ 476 млн
- «Битлджус 2» — $ 451 млн
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