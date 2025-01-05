У фильма ужасов «Субстанция» с Деми Мур не будет продолжения

Фильм ужасов «Субстанция» вышла осенью 2024 года и сразу же стала хитом. Картина заработала в прокате $ 78 млн и стала самой успешной лентой в истории студии Mubi.

Как рассказала постановщица ленты Корали Фаржа, у «Субстанции» не будет продолжения. При создании картины девушка стремилась рассказать новую историю, а не запускать новую франшизу.

Цель этого фильма — принести в мир что-то новое. Никаких сиквелов, никаких приквелов… Я буду рада принести в мир что-то свежее ещё раз.

«Субстанция» рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой актрисой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе эксперимента появляется молодая и красивая девушка Сью, которая становится с Элизабет единым целым.