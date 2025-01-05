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Появились первые кадры из сериала «Пётр I» про российского царя

Появились первые кадры из сериала «Пётр I» про российского царя
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Создатели будущего сериала «Пётр I» показали первые кадры из грядущей адаптации. Премьера шоу по мотивам жизни одного из самых известных правителей в истории России состоится в 2025 году.

Фото: Кадр из сериала «Пётр I»

Фото: Кадр из сериала «Пётр I»

Фото: Кадр из сериала «Пётр I»

Фото: Кадр из сериала «Пётр I»

Фото: Кадр из сериала «Пётр I»

Исторический сериал «Пётр I» расскажет историю знаменитого российского царя, представителя династии Романовых. Главную роль в шоу сыграют звёзды «Короля и Шута»: Константин Плотников (Пётр I) и Евгений Ткачук (военачальник Александр Меншиков).

Режиссёром проекта выступил Сергей Гинзбург, постановщик «Собора» и «Великой». Точная дата выхода, полноценный синопсис и другие детали проекта станут известны в ближайшие месяцы.

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