Появились первые кадры из сериала «Пётр I» про российского царя

Создатели будущего сериала «Пётр I» показали первые кадры из грядущей адаптации. Премьера шоу по мотивам жизни одного из самых известных правителей в истории России состоится в 2025 году.
Фото: Кадр из сериала «Пётр I»
Фото: Кадр из сериала «Пётр I»
Фото: Кадр из сериала «Пётр I»
Фото: Кадр из сериала «Пётр I»
Фото: Кадр из сериала «Пётр I»
Исторический сериал «Пётр I» расскажет историю знаменитого российского царя, представителя династии Романовых. Главную роль в шоу сыграют звёзды «Короля и Шута»: Константин Плотников (Пётр I) и Евгений Ткачук (военачальник Александр Меншиков).
Режиссёром проекта выступил Сергей Гинзбург, постановщик «Собора» и «Великой». Точная дата выхода, полноценный синопсис и другие детали проекта станут известны в ближайшие месяцы.