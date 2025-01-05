«Это не «Семь»: режиссёр Дэвид Финчер — о реакции Warner Bros. на триллер «Зодиак»

Режиссёр Дэвид Финчер рассказал о первом показе триллера «Зодиак» студии Warner Bros. Продюсеры компании хотели увидеть от режиссёра фильм в стиле культовой драмы «Семь», однако получили нечто совсем другое.

Финчер вспомнил, что в 2007 году хотел выпустить фильм о маньяке, сфокусировавшись на журналистике и атмосфере 1970-х, где доминировали газетные новости. Лента действительно походила на «Семь», но при этом была совершенно другим фильмом.

Помню, когда мы показали фильм Warner Bros., они сказали: «Это не «Семь». Я подумал: «О боже». Мне нравится сценарий «Семи». Но «Зодиак» — это другое дело. Я просто почувствовал, что хочу выпустить такой фильм о серийных убийцах. И даже не знаю, действительно ли «Зодиак» об этом. Конечно, он о серийном убийце, но на самом деле это газетный фильм до мозга костей.

Фильм «Зодиак» вышел в 2007 году и рассказывал о серийном убийце по кличке «Зодиак», который начал действовать в конце 1960-х. Главными героями выступают матёрый репортёр Пол Эйвери и молодой карикатурист Роберт Грейсмит, которые пытаются раскрыть личность преступника. Лента собрала в прокате скромные $ 84 млн при бюджете в $ 65 млн, однако получила высокие оценки от зрителей и критиков.