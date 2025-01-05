Новые кадры из третьего сезона «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе»

Холдинг HBO и портал Entertainment Weekly представили новые кадры из третьего сезона сериала «И просто так». Шоу вернётся в онлайн-кинотеатре Max уже в 2025 году, точную дату выхода назовут позже.

Фото: HBO/Entertainment Weekly

Фото: HBO/Entertainment Weekly

Фото: HBO/Entertainment Weekly

Третий сезон сериала «И просто так» продолжит историю Кэрри, Миранды и Шарлотты уже после событий культового сериала «Секс в большом городе». К главным ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

Как рассказал создатель сериала Майкл Патрик Кинг, третий сезон можно считать мягким перезапуском шоу — многие сюжетные линии получат свежее развитие, сами героини встретят других возлюбленных и «начнут новую жизнь».